Por: Agencia Reforma

Noviembre 19, 2024 - 01:23 p.m.

Timothée Chalamet y James Mangold serán honrados en los Premios Gotham con el Visionary Tribute, por su colaboración en la película A Complete Unknown, un biopic sobre el icónico músico Bob Dylan.

Este reconocimiento destaca su innovadora contribución al cine, especialmente por su capacidad para expandir los límites de la narración cinematográfica, según Deadline.

A Complete Unknown, que se ambienta en el Nueva York de los años 60, explora los primeros años de Dylan, mostrando su evolución de cantante folk a la figura de rebelde eléctrico que marcó un antes y un después en la música estadounidense.

"A través de la interpretación increíblemente auténtica de Chalamet y la dirección de Mangold, somos testigos de la transformación de Dylan en una figura culturalmente significativa. Juntos, han creado una obra que resonará entre los admiradores de Dylan de toda la vida y también presentará su arte a una nueva generación", dijo Jeffrey Sharp, director ejecutivo de The Gotham Film & Media Institute.

El estreno del largometraje está programado para el 25 de diciembre, con un reparto que también incluye a Edward Norton, Elle Fanning y Monica Barbaro.

La producción tuvo lugar en Nueva York y Nueva Jersey durante la primavera de 2024.

Timothée Chalamet, conocido por su trabajo en películas como Call Me by Your Name y Duna, sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo; mientras que, James Mangold regresa al género del biopic musical, habiendo dirigido previamente Walk the Line.

La ceremonia de los Premios Gotham se celebrará el 2 de diciembre en Nueva York.