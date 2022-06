Premian sus actuaciones

Jennifer Lopez suma más de 100 créditos en proyectos de cine y televisión, así como videos musicales. Con su faceta de actriz ha demostrado que detrás de las mujeres hay mucha fortaleza. Como Slim Hiller, en "Nunca más", enfrentó a la violencia doméstica; en plena década de los 90 se convirtió en Karen Sisco, una policía enamorada de un ladrón en "Un romance peligroso", y como la reina del Texmex, "Selena", consolidó su versatilidad.

Jennifer Lopez recibe el premio a mejor canción por "On My Way (Marry Me)" y el Premio Generación.

SU MEJOR MOMENTO

En plena etapa de apogeo, comprometida con el amor de su vida, Ben Affleck, dos hijos y una carrera multifacética (es cantante, productora y empresaria), reconoce a quienes fueron en contra de esa fortaleza.

"Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara o cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto, porque quizá no lo habría hecho sin ellos", dice al recibir el Premio Generación de los MTV Movie & TV Awards 2022, que también dedicó a sus hijos, "al amor verdadero" y a su mánager Benny Medina.

En la trigésima edición de estos premios a lo mejor del cine, Lopez fue homenajeada por su carrera y recibió un premio por la canción "On my way", que interpreta en la película "Marry me", en su regreso al cine.

Sydney Sweeney recibe premio a mejor show.

OTROS GALARDONADOS

Junto a ella otras grandes personalidades de la pantalla fueron galardonadas, como Jack Black quien recibió el premio Genio de la comedia, y la joven promesa Olivia Rodrigo, que fue reconocida por su docu musical.

Este premio es otorgado según la votación de los fans espectadores, quienes decidieron que la serie "Euphoria" fuera la más reconocida de la noche con premios como Mejor Show y Mejor pelea, protagonizada por Sydney Sweeney.

El premio a Película se entregó a distancia para "Spider-Man: no way home".

Jack Black recibe el premio Genio de la Comedia.

EL PROTAGONISTA DE LA NOCHE

Chris Evans se convirtió en el protagonista absoluto de los MTV Movie & TV Awards, enloqueció a los espectadores con una brevísima aparición sobre el escenario, donde premió a Spider-Man: No Way Home como Mejor película del 2022.