Elaine y Aarón Mercury: Especial Conexión en Fiesta de LCDF

"Ya es muy evidente que se gustan", "si eso no es coqueteo, ya no creo en nada", "me encanta esta dupla" son algunos de los comentarios que circulan en redes tras la segunda fiesta de "La casa de los famosos México", donde Elaine y Aarón Mercury mostraron una conexión especial.

Durante la celebración, las cámaras los captaron en varias interacciones que incluyeron risas, conversaciones personales sobre la familia y cualidades amorosas, además de gestos cómplices que despertaron especulaciones sobre un posible romance.

En uno de los momentos más comentados en redes, la cantante y el influencer compartieron cuáles eran sus "red flags": Elaine confesó que suele ser muy cariñosa y le gusta que le presten atención, mientras que Mercury reconoció ser una persona distante.

Hubo también bailes y cantaron juntos. En otra escena, cuando Mercury ya quería abandonar la fiesta, Elaine le pidió que se quedara un poco más.

"Me quedo esta canción por ti", le dijo Mercury a Elaine mientras sonaba "Eternamente Bella" de Alejandra Guzmán.

Cuando comenzó a sonar "Ingrata" de Café Tacvba, bailaron enérgicos de un lado a otro durante varios minutos. Elaine posó su brazo alrededor del cuello de Mercury, quien le preguntó si estaba cansada.

Los usuarios expresaron entusiasmo ante la posibilidad de que Elaine y Aarón inicien un romance dentro del reality, utilizando hashtags como #ElaineYAarón para compartir su emoción.

Los fanáticos destacaron la atracción física entre ellos y cómo sus personalidades parecen sentirse cómodas juntas. Aunque hubo quienes señalaron que Mercury rechazó a Elaine justo cuando bailaban "Ingrata".

"Ella se muere por besarlo", "yo sentí la tensión", "Aarón no la va a besar hasta estar seguro de que realmente le gusta", "Ya comenzó mi novela", "Aarón la mira diferente" fueron más opiniones.

También mencionaron que probablemente se trate de una estrategia de Elaine para jugar a la pareja, ya sea con Mercury o con Aldo De Nigris.

Hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado un romance.