Posa Jennifer Lopez en lencería para festejar San Valentín

JLo utilizó un conjunto conformado por un sujetador balconette steal the show y un steal the show high rise brazilian, ambos en color azul, según Page Six.

La publicación de la actriz y cantante ya cuenta con más de 600 mil "me gusta" en Instagram.

Cabe recordar que Jennifer Lopez es embajadora de la marca italiana y ha posado la lencería de lujo en varias ocasiones.

Irina Shayk, Dakota Johnson, Sarah Jessica Parker y Heidi y Leni Klum son algunas otras famosas que han lucido Intimissimi.