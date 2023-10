Baila Damián Alcázar por unas despensas

Ciudad de México

Damián Alcázar sacó sus mejores pasos a cambio de donaciones de despensas en el Maratón Artístico Solidario de 12 a 12, para la gente afectada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

"Había que venir para ayudar. Lástima que no canto, si no ahorita me subiría para cantar. Hay que hacer todo lo posible para despertar la solidaridad de nuestra gente, hay que reunir nuevamente nuestros valores en lugar de vivir en esta terrible indisposición de unos contra otros.

Tenemos que ayudarnos entre nosotros para llegar a tener un México maravilloso. La naturaleza siempre nos va a dar una lección fuerte. Todo está programado para tirar la polilla, me encanta y dicen que lo hago bien", dijo Alcázar, en entrevista exclusiva previa a su participación.

Los asistentes a la jornada musical podían llegar con sus despensas y les daban una ficha para que pudieran bailar con Alcázar, Azul Alzalga y Paulina Treviño. Tenoch Huerta estaba contemplado en la dinámica, pero el actor no asistió.