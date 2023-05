Danna García revela por qué no se ha casado con su pareja

Danna García siempre fue muy celosa de su vida privada, e incluso no siempre suele hablar de su pareja, el español Iván González. Sin embargo, recientemente, en la última entrega de los Premios Platino, al actriz fue consultada sobre por qué no se ha casado.

¿Por qué Danna García no ha pasado por el altar?

"No lo necesitamos. Somos una pareja muy sólida", fueron las palabras textuales de García. Quien incluso habló sobre qué fue lo que más le enamoró de González.

"No lo necesitamos. Somos una pareja muy sólida"

"Su sencillez, su mente abierta, su amor por la cultura. No me juzgaba por mi trabajo, lo entendía. Por eso siempre me ha apoyado. Es un español de mundo, que cree en las expresiones del arte", confesó la protagonista de "Pasión de Gavilanes".

Además de hablar de su vida privada, Danna García también fue consultada sobre la telenovela "Pasión de Gavilanes". En concreto fue consultada sobre por qué cree que la gente recuerda con tanto cariño a esta telenovela que se emitió por primera vez hace más de 20 años.

"Porque es una serie atemporal. Fue grabada, supuestamente, en un país imaginario, en una ciudad imaginaria, y trata un tema que podría pasar en cualquier lugar del mundo. ´Pasión de gavilanes´ cuenta la historia de tres hombres. Y, en esa época, no era tan usual que eso ocurriera. Fue una serie pionera que hablaba de amores, peleas y fracasos, desde la perspectiva masculina. Además, la serie tenía sensualidad, música y humor", dijo García.