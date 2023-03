Critican a Hailey Bieber por publicar fotos románticas con Justin

"Los 29 nunca se habían visto tan bien ¡Feliz cumpleaños a ti mejor amigo! Las palabras no podrían resumir todo lo que encarnas. Así que aquí hay más alegría, más viajes, deliciosa comida, aventuras, más paz, diversión y, sobre todo, más amor", escribió.

En las instantáneas se observa a los famosos besándose y también al cantante cuando era pequeño.

Recordemos que en dicha fecha, Justin anunció que cancelaría su gira mundial, situación que sorprendió a sus seguidores.

Si bien algunos de los internautas se unieron a la felicitación de Hailey, otros se dedicaron a revivir el pasado de Justin y escribieron el nombre tanto de Gomez, como el de su personaje más icónico de Disney: Alex Russo ("Los hechiceros de Waverly Place") en los comentarios.

Asimismo, aprovecharon para criticar a la modelo, pues tal parece que los seguidores de la actriz no perdonan la actual relación de la voz de "Beauty and a Beat" y están enojados por la reciente polémica que enfrentan.

"Sí, muy lindo, le deseo un feliz cumpleaños también, pero voy a dejar de seguirte ahora mismo", "Todo por show", "Todo no es... lo que parece", "Dios mío, olvidé dejar de seguir. Gracias, me recordaste", "Tengo que estar atento a Sellenur", "Él nunca te amó", "No apoyamos a las chicas malas... Voy a dejar de seguir, adiós", se leyó.