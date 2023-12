Critican a Shanik Berman por pedirle perdón a Origel de rodillas

CIUDAD DE MÉXICO

Shanik Berman y Pepillo Origel son colegas y amigos, sin embargo, hace un mes, tras una entrevista que Origel le dio a Matilde Obregón, en la que dijo que se encontraba felizmente enamorado, Shanik opinó al respecto y a Origel no le pareció.

"Shanik, aquí no te vuelves a aplastar nunca, por andar hablando de mi", fue la advertencia que el conductor hizo en su programa junto a Martha Figueroa, quien en ese momento agregó: "Te lo dije".

Shanik Berman se pone de rodillas frente a Pepillo Origel

Entre lágrimas y la incredulidad de Martha Figueroa, Shanik Berman le ofreció una disculpa a Pepillo Origel por lo que dijo sobre su romance con un hombre supuestamente muchos años menor que él.

"Te quiero mucho y no quiero que te enojes conmigo nunca y que no lo hice jamás por lastimarte, eso fue lo que yo oí, y lo que leí, pero nunca fue para lastimarte", expresó Berman, para después agregar:

"Yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones", expresó mientras se hincaba frente a Pepillo; éste la levantó y le dijo que no era necesario, que ya habían hablado sobre el asunto y que todo quedaba olvidado.

Shanik Berman también le ofreció una disculpa a Martha Figueroa por haber hablado mal de la su serie; usuarios en redes calificaron totalmente de innecesario el que la conductora de 64 años se hincara.

"Shanik qué onda con tu vida ya lo hiciste con Laura Bozzo y ahora con Origel, a este varón se le ve que disfruta humillarte, no caigas tan bajo por mucho que sea el trabajo para todo hay dignidad, eres una mujer que vales mucho y mereces respeto, eres una comunicóloga y qué ejemplo le estás dando a tus nietas", se lee.