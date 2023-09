Activista critica a Yeri Mua por llamar "jerga" a huipil artesanal

CIUDAD DE MÉXICO

Luz Valdez subió un video en el que se escucha a Yeri Mua ridiculizar la prenda en los primeros segundos: "en serio me siento rara. Ay, no, siento que parezco el mantel de la mesa de mi abuela Estela. Parezco el trapeador de la casa de mi abuela, Estela".

Momentos después la influencer aparece maquillada y con el cabello lacio para comentar: "ay, sí me veo bien bonita, y subestimamos el outfit de jerga de la abuela Estela".

Los comentarios de Yeri Mua indignaron a Luz Valdez, quien cuestionó que actualmente existan personas que demeriten las piezas artesanales y no valoren el trabajo que hay detrás.

Es de resaltar que Luz Valdez utiliza su alcance en redes sociales para dar visibilidad a los trabajos hechos por artesanos mexicanos a través de fotografías y videos. Creando su propio movimiento, que durante la pandemia incluso impulso la venta de estos productos a través de Internet.

Vestida con una pieza artesanal color rojo con bordados de flores, Luz Valdez apareció en un video cuestionando que no se valore el trabajo detrás del huipil que Yeri Mua ridiculizó.

"Esa prenda que Yeri Mua llama jerga, mantel de la abuela, etc. Es un huipil amuzgo estilizado tejido en telar de cintura en Xochistlahuaca, Guerrero. Lleva muchísimas horas de trabajo y sobre todo la identidad e historia de un pueblo".

La activista aprovechó para criticar que Yeri Mua no tuvo cuidado en cómo se colocó la prenda: "trae el huipil puesto al revés; el derecho es éste y el revés es este donde se ven los hilos salidos".

Además, arremetió contra la veracruzana: "Sí se le ve mal o bien no es culpa de la pieza, es culpa de quien lo porta. Porque para saber lucir un huipil artesanal se necesita porte y mucho respeto por lo que estás usando. Porque si no, te pongas lo que te pongas, se te va a ver mal. Y eso no tiene nada qué ver con la prenda, tiene que ver contigo".

Finalmente, Luz Valdez llamó a respetar el patrimonio cultural de México, y respetar el trabajo de los artesanos.

"No veo por qué faltarle el respeto a la identidad y patrimonio cultural de todo un pueblo. Las prendas artesanales y sus creadores merecen respeto", finalizó.