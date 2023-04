Esposo de Maribel Guardia: "sigo en shock" por Julián Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO

La costarricense, a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, agradeció las muestras de cariño que ha recibido en estos momentos tan difíciles y aunque, aseguró, que quisiera responder a quienes han intentado comunicarse con ella, también explicó que el dolor es tan grande que le ha arrebatado las fuerzas para poder hacerlo.

Quien sí accedió a hablar con los medios fue su esposo, Marco Chacón, quien en un breve encuentro con los medios, reveló que todavía no puede creer la noticia y se encuentra devastado: "No me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras", dijo a su llegada a México para el programa "Hoy".

Entre lágrimas, el también mánager de Julián explicó que el cantante gozaba de muy buena salud, por lo que nadie se explica qué pudo haber pasado: "Estoy con él desde los 2 años, tuvo Covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien", agregó.

Respecto al estado anímico de su esposa, Chacón detalló que fue él quien tuvo que darle la terrible noticia, algo que la dejó completamente destrozada:

"He hablado poco con ella, tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino. Ella no está bien, está destrozada", finalizó.

Marco y Julián tenían una relación muy estrecha, para el joven su presencia significaba una segunda figura paterna en su vida, incluso llegaban a dedicarse emotivos mensajes en las redes sociales en fechas específicas, como cumpleaños o el Día del padre: "No sería el hombre que soy hoy en día (y me ha costado) si no te hubiera tenido a ti, para protegerme, guiarme, corregirme y amarme. Espero hacerte sentir orgulloso", fueron las últimas palabras que Figueroa le escribió.