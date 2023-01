Rick Astley demanda a rapero por imitar su voz en canción

De acuerdo con "TMZ", Astley afirmó que Yung, cuyo nombre real es Matthew Raymond Haur , eliminó su voz de su canción más exitosa para hacer una nueva versión llamada "Betty (Get Money)" que incluye la voz del cantante urbano.

Si bien, Gravy explicó que tuvo la autorización para usar la parte instrumental, el cantante de "Together Forever" dijo que no dio ningún permiso para que él o alguien de su equipo sustrajera y fingiera la voz.

En los informes de la demanda se señala que Gravy dijo en una entrevista con Billboard en agosto de 2008 que jugó con fuego al hacerse pasar por el músico, incluso contó cómo fue el proceso para tomar la canción.

"Mi chico Nick, que hace muchas repeticiones de muestras y recrea muestras originales, básicamente rehicimos toda la canción".

Astley agregó que la acción del británico afectará algunas colaboraciones futuras que pudiera tener con otros artistas, asimismo estaría pidiendo una millonaria cantidad en la demanda.

Aún se desconoce si los productores de "Betty (Get Money)": Seeley, Dwilly y EDM A-lister Dillon Franci, también han sido acusados.

"Never gonna give you up" fue publicada en 1987 por la discográfica RCA records y fue parte de las primeras canciones con las que Astley debutó en el mundo artístico.