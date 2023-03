Acusan al prometido de Becky G por haberle sido infiel

CIUDAD DE MÉXICO

Fue la usuaria @ja29po, quien publicó una serie de mensajes y videos en los que advierte a la intérprete de "Mayores" que estuvo con su novio durante un viaje que éste realizó a España y en el que, además de salir a divertirse juntos, también sostuvieron algunos encuentros íntimos.

Pero eso no fue todo, la chica también señaló que tenía varias pruebas para sustentar sus declaraciones, incluso pidió a los usuarios que la ayudarán a comunicarse con Becky para mostrárselas: "Becky, tu novio te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo España. Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo, no lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado. Escribeme y veras que no miento", expresó.

Como parte de las supuestas evidencias en contra del futbolista, la misteriosa mujer publicó un video donde se puede ver a Lletget en un club de aquella ciudad, lugar al que, aparentemente, habrían ido juntos; además, sacó a la luz un mensaje de voz en el que, presuntamente, el jugador del FC Dallas admite la infidelidad y hasta le pide perdón: "Estoy en una relación y ahora me siento mal, perdóname", se le oye decir.

Cabe destacar que luego de que estas publicaciones se hicieran virales, la cuenta de Instagram ya fue eliminada y hasta el momento, ni Becky ni su todavía prometido se han pronunciado al respecto.

¿Quién es Sebastian Lletget?

Nacido el 3 de septiembre de 1992 en San Francisco, Sebastian Francisco Lletget es un experimentado futbolista que actualmente forma parte del FC Dallas de la liga estadounidense.

Además de su carrera como deportista, Sebastian es muy popular en las redes sociales, tan sólo en su cuenta de Instagram tiene mas de 900 mil seguidores y varios miles en YouTube, donde se hace llamar "Da Boy".

Becky G, de 25, y Lletget, de 30, iniciaron su relación en 2016, cuando la actriz Naomi Scott planeo una cita para que ambos se conocieran, aunque la cantante ha confesado que al principio se mostró renuente a asistir, todo cambió cuando el esposo de Scott, quien ya había sido compañero de Lletget en algún equipo, le mostró un video del futbolista y ella quedó encantada con él.

Desde entonces la pareja no se ha separado y suelen compartir un poco de su día a día juntos en sus plataformas digitales.