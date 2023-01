A conocer Europa

"No es que tenga ya los boletos comprados, pero sí es lo que quiero hacer este año. No conozco nada de Europa, he ido a Sudamérica, Estados Unidos, el Caribe, pero no conozco nada más.

Quiero ir a Barcelona, quiero conocer varias ciudades (de España). Sería lo máximo ver un partido de (Lionel) Messi. Sé que es fan de "Kiko", se ha disfrazado de "Kiko", y pues es una de las grandes leyendas del deporte", platicó Villagrán ayer en entrevista.

Aunque el nombre original para la extinta teleserie de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" era "Quico", el histrión radicado en Querétaro lo cambió a "Kiko" por temas legales, debido a disputas con la familia del difunto creador.

Desde este lunes comenzará temporada con el circo en Phoenix, Arizona, y luego continuará en Los Ángeles y Las Vegas.

"Me siento bien de salud, siempre fui muy deportista, me gustó mucho el futbol y me dediqué a este deporte por mucho tiempo. Soy la persona más agradecida por el cariño que el público le ha tenido a Kiko y porque siempre están presentes.

"Me retiro porque estoy pensando en mí, en mi mujer, en pasar más tiempo con nosotros. Hicimos un compromiso y mis hijos (del primer matrimonio) ya están grandes. Ya tengo nietos. Nunca fui millonario, pero he tenido para una vida digna, y eso me hace sentir motivado a seguir viviendo saludable", afirmó.

Este 12 de enero cumplirá 79 años, y asegura que lo mejor será que lo pasará trabajando y en compañía de sus seres queridos.

"Pues me falta un año para los 80 y me siento feliz de llegar así, lúcido, con claridad. Lo que deseo para estos 79, para los 80, es siempre poder valerme por mí mismo. Me siento bien, pero siempre quiero ser independiente para mí: ir al baño, comer, bañarme, poder hacer mis cosas".