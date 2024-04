Reviven video de Danna Paola hospitalizada por estrés

CIUDAD DE MÉXICO

Danna ha sido abierta con los momentos de oscuridad que ha vivido y que la han marcado y ayudado a ser la artista que ahora es, viviendo lo que califica es la mejor etapa de su vida artística, su "reinvención más grande" con el lanzamiento de su nuevo disco "Childstar".

"En este álbum, (hay) varios momentos de mi vida que me han marcado y que, por supuesto, haber sido una ´childstar´, una niña estrella desde muy chiquitita me ha llevado a construir, a entender y a hacer las paces con mi pasado y con la oscuridad. Allí es donde encontré a mi ser más luminoso", reconoció.

La inspiración para su nuevo disco, el cual incluye 13 temas, algunos ya estrenados y otros aún por lanzar, "nació desde la oscuridad, la depresión y el bloqueo creativo", confesó; desde que era una niña, Danna ha estado enfocada en su carrera, sin embargo, como ella lo confiesa, no todos ha sido miel sobre hojuelas, en este camino han habido varios momentos amargos.

Danna Paola con estés desde que era una niña

Los fans de Danna Paola la han cobijado en esta importante etapa donde deja atrás varios momentos oscuros que ha vivido en su vida artística, y a través de fotos y videos han revivido algunos de estos instantes con los que la entonces pequeña actriz tuvo que lidiar.

Como fue su hospitalización por estés cuando era apenas una niña de ocho años, a pesar de su corta edad contó al programa "La Oreja" cómo entendía el estrés, causa por la que la que había terminado en el hospital, donde le hicieron una endoscopia y descubrieron que tenía una úlcera, producto de su ajetreado estilo de vida.

"Me dolía el pecho, después me hicieron una endoscopía y tenía una úlcera en el estómago porque comía mucho chocolate, muchos irritantes: me estoy tomando un medicamento que sabe horrible, era por estrés, por muchas cosas", dijo.

Danna fue cuestionada sobre lo que significaba el estrés, palabra que desde entonces conocía.

"Estrés significa algo de que estoy muy presionada por tanta prisa, por levantarme temprano, estar jugando, vestirme rapidísimo", expresó.





Desde 1990, Danna Paola ha participado en distintos proyectos televisivos como "Plaza Sésamo", "Rayito de luz", "María Belén", "¡Vivan los niños!", "La familia P. Luche", "De pocas, pocas pulgas", "Amy, la niña de la mochila azul", entre muchos otros, además de obras de teatro y cine.

En los últimos años se ha enfocado en la música, donde está de estreno y dedicándose a sí misma su nuevo material.

"Es un álbum hecho con mucho amor, es un regalo para mí, para esa Danna de niña, es mi trabajo más auténtico hasta hoy y eso me ilusiona mucho", señaló.