Se disculpa por engaño

A tres meses de anunciar su compromiso y 6 años de noviazgo, el futbolista Sebastián Lletget por medio de un comunicado admitió que se equivocó en su relación con la cantante, por ello, asegura que ingresará a terapia para recuperar su confianza.

"Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas.