Por duelo va a psiquiátrico

Ciudad de México

La joven, de 29 años, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde reveló que pedir ayuda profesional era el último recurso que le quedaba para poder recuperar su salud mental, pues a pesar de que acudió a diferentes terapias no ha podido salir adelante.

Minnie también compartió que permanecerá en este lugar por al menos 30 días y que lejos de avergonzarse por estar pasando por una situación delicada, se siente orgullosa de haber tomado las riendas de su vida: "Hoy, algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días; a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar, e incluso fomentar el bienestar mental", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Reconoció, además, que no ha podido superar el duelo por la muerte de su madre sola, y aunque fue difícil admitirlo, el único camino que le queda es acudir con profesionales, convencida de que sólo así podrá continuar con su vida: "Toma valor aceptar que se necesita ayuda; yo necesito ayuda, no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso. La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no estemos avergonzados de pedirla", finalizó.