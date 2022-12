Con chispa pop

"Mi mamá fue la típica que me metía a clases de todo y ahora lo agradezco. Estuve en ballet, en tenis, en patinaje artístico y siempre estuve corriendo de la escuela a mis clases, me acostumbré a ese estilo de vida. "No me gusta estar sedentaria. Me gusta mucho la fiesta, salir con mis amigos y la música. Esta última siempre me anima si estoy triste, la escucho y me pone de buenas, yo creo que por eso me gusta tanto", dice Seggi en entrevista.