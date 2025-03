Poncho de Nigris explica por qué no quiere hacerle XV años a su hija

Poncho de Nigris se sinceró al contar por qué no le hará XV años a su hija mayor Ivanna, fruto de su relación con la modelo Lucy Garza, quien a su vez respondió a lo dicho por el conductor y creador de contenido que no pudo evitar las lágrimas mientras hablaba del tema junto a su amiga Wendy Guevara.

Poncho aseguró que no se trata de dinero, sino que no quiere juntar a las familias porque no se llevan bien, además de que le parece ridículo la fiesta en sí y tener que bailar el vals, por lo que asegura que no le realizará XV años a ninguno de sus hijos.

En un principio él se negó a organizarla por fechas de trabajo, le dijo a su hija que no tenía el tiempo para organizarla, por lo que le hizo varias propuestas:

Le ofreció dinero para que se comprara lo que quisiera, también le ofreció un viaje a Disney con todo pagado y hasta un carro, pero Ivanna se negó, insistiendo que quería una fiesta.

"La verdad es que no quiero juntar las familias, eso es lo que no quiero, espero que me entiendan; a Ivanna le doy lo que quieran. No le voy a hacer XV años tampoco a Isabella, me parece muy ridículo esa tradición pendeja de vestir a la niña de XV años y bailar el vals, para mí", dijo.

Poncho lamentó que hayan sido su propia madre quien haya contrapunteado a la familia, pues fue ella quien dijo que Poncho no quería pagar la fiesta, cuando reiteró, no es cuestión de dinero.

"Es algo que me duele mucho porque es mi misma familia la que está buscando causar problema, la creadora de todo este problema es mi mamá".

Poncho pidió comprensión de la gente, y mencionó que la insistencia de su hija Ivanna surgió hace tres meses, después de que supuestamente su madre Lucy Garza le insistiera con el tema.

Poncho, además, reconoció que no quiere vivir lo mismo que el youtuber Franco Escamilla cuando le organizó una fiesta de XV años a su hija.

"No quiero que me pase lo que le pasó a Franco Escamilla con su hija que cuando estaban bailando todos los memes, ya me imagino los memes que va a haber", reconoció.

De Nigris mencionó que su esposa Marcela Mistral con quien tiene tres hijos, hasta se ofreció a organizarle la fiesta a Ivanna.

"Marcela no tiene nada que ver en esto porque Marcela todavía se ofreció a hacerle la fiesta", expresó.

Poncho insistió en que si la gente tanto quiere que se le hagan XV años a su hija Ivanna, que se organicen para que pase lo mismo que con Rubí, que todo México se sumó para que la joven tuviera una fiesta.

Wendy Guevara tuvo que cortar el En Vivo porque Poncho de Nigris comenzó a llorar, se quitó los lentes oscuros y se tapó el rostro, en ese momento Wendy lo abrazó y cortó la transmisión.

Aunque las opiniones en redes están divididas, muchos apoyan la postura de Poncho.

"Al final llore junto con Poncho, lo entiendo perfecto, yo vengo de una familia súper disfuncional y es tan difícil, él quiere proteger a la niña sabe que al final esa fiesta va a terminar en memes y conflictos". "No hagas caso Poncho, tú dale a tu hija lo que tú quieras y su mamá que le haga la fiesta que ella quiera. Me rompiste el corazón Poncho", se lee.

Lucy Garza compartió un mensaje como respuesta a lo que llamó "desafortunadas e imprudentes declaraciones" de Poncho, el papá de su hija Ivanna.

Dijo que con el En Vivo que hizo Poncho se enteró de los verdaderos motivos de la negativa de Poncho de participar en la fiesta que desea su hija, pues a ellas les había dicho que era por cuestiones de trabajo, y aseguró que ninguna manera lo iban a obligar a ser parte de algo que no quiere.

"A nosotras nos manejó la versión que tenía mucho trabajo y que no tenía tiempo de festejar, la verdad me pareció un pretexto muy absurdo, porque no creo que no se pueda mover 1 fecha de trabajo para estar con su hija en un día importante, como lo es su cumpleaños. Sin embargo, no podemos obligar a las personas a ser parte de la vida de alguien, cuando estos no tienen la disposición", se lee.

Lucy Garza aseguró que a Poncho no se le está exigiendo la fiesta, y negó que a Ivanna se le haya ofrecido un automóvil, el cual ni siquiera aceptaría porque es menor de edad y no necesita, pues es ella, su madre, quien se encarga de lo que necesita la menor.

"Desde este momento, niego, que se le haya ofrecido a mi hija algún carro (el cual por supuesto no necesita y NO LO ACEPTARÍA, ya que es menor de edad, no tiene licencia y además yo me hago cargo absolutamente de todas sus vueltas escolares, extra escolares y personales). Por lo tanto es mentira que se le esté exigiendo la fiesta al papá de mi hija, no es de 'a fuerza', como él lo está declarando abiertamente".

Garza enfatizó que existen cosas más importantes para Ivanna, que los ofrecimientos que su padre Poncho le ha hecho, y agradeció las muestras de cariño que ha recibido de la gente; adelantó que ella le hará a su hija lo que quiera para su cumpleaños.

"Hay cosas más importantes para un hijo, que 'el dinero', 'el carro' o aprovechar los 2 días en Disney 'para hacer contenido'. Agradezco muchísimo las muestras de cariño y que se tomen el tiempo de expresarme siempre su apoyo. Lo único que puedo opinar al respecto, como lo menciono en cada oportunidad, es que mi hija siempre tendrá de mi todo mi amor, mi atención, mi apoyo, cuidado y protección, como ha sido durante estos casi 15 años. Y lo que ella quiera de cumpleaños, eso le haré. Con cariño".