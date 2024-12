Mamá de De Nigris cobra Pensión Bienestar por deuda en tarjetas

Por: El Universal

Noviembre 19, 2024 - 05:41 p.m.

Leticia Guajardo, la mamá de Poncho de Nigris, responde a las críticas de las redes sociales, que desaprobaron el hecho de que cobre la Pensión Bienestar, pues sugieren que, por su estilo de vida, no necesita de este apoyo económico, pero ella desacredita dichas versiones y explica que, en realidad, tiene muchos gastos y una deuda de miles de pesos de sus tarjetas de crédito.

Este fin de semana se filtró una fotografía en la que se puede ver a doña Leticia saliendo de un cajero del Banco del Bienestar, en su natal Nuevo León, situación que causó controversia en redes sociales.

Usuarios opinaron que la señora Leticia no debería de ir por el apoyo económico, que reciben adultos mayores, debido a que no lo necesita tanto como otras personas de este mismo sector etario, argumentado que su hijo presume en sus redes el alto nivel de vida que goza.

Sin embargo, ya salió en defensa en propia y aclarar que ella no tiene dinero, como se ha dicho en los últimos días, pues son diferentes los gastos que tiene que cubrir, como es el caso de la cooperación que hace para el cuidado de su madre, sino que, semanalmente, tiene que comprar un medicamento muy costoso para regular su glucosa.

Pero eso no es lo único por lo que doña Lety se tiene que preocupar, pues también confió que tiene una deuda de miles de pesos en sus tarjetas de créditos, la que aseveró que ha ido saldando pero que aún falta mucho por saldar.

"Se hizo un escándalo con ese de que yo cobre lo del bienestar, ¿saben cuánto debo yo de mis tarjetas de crédito?, como 250 mil pesos, ya le bajé, debía mucho más; mi póliza de gastos médicos y todas las cosas que compro, medicamentos y todo lo que se necesita", expresó a sus seguidores.

También aclaró que si bien, Poncho aporta a la casa, es sólo para los cuidados de su padre, don Jesús Alfonso de Nigris, que por su edad necesita de asistencia médica constante.

"Yo no tengo dinero, Poncho nada más ayuda para su papá y solamente eso; hay servicios, hay todo que pagar, qué bueno fuera que pudiera regalar ese dinero, con gusto lo regalaría".

"Mi mamá está muy necesitada, ahorita estamos pagando 4 mil pesos de semana por ella, está mi mamá más enferma, no puede caminar, ya tuvieron que ponerle enfermera y todo, estamos pagando, más aparte debo todo, me compro mis medicinas del azúcar que cuestan mil pesos la caja, me duran una semana, ahorita tengo que ir a comprar más, ya se me acabaron.

De Nigris no se ha pronunciado, luego de estas declaraciones, lo que aclaró, cuando la foto de su madre se viralizó es que, no sólo apoya con los cuidados de su padre, si no que "la mantiene":

"Jajaja y se lo chinga a mi papá, jajaja, mi mamá es la mejor, aparte, como quiera, la mantengo, pero no deja ir una, jajaja. buena mamá (...)".