Los Alegres del Barranco: Investigados por apología del delito en Jalisco

Desde el pasado 29 de marzo, la agrupación Los Alegres del Barranco ha estado inmersa en una controversia luego de que en un concierto en Zapopan, Jalisco interpretara narcocorridos y proyectara imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho" y líder cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su presentación y posteriores conciertos en la misma entidad y en Michoacán, llevaron a que actualmente la Fiscalía de Jalisco tenga abiertas 4 carpetas de investigación contra la agrupación por presunta apología del delito.

El caso ha generado revuelo en medios de comunicación y, estos meses, ha dado pie al debate sobre si permitir o no la interpretación de narcocorridos en México.

Algunos dicen que este tipo de acciones impulsan y normalizan la violencia en el país, mientras que los mismos cantantes alegan que "Lo que cantamos es lo mismo que los noticieros publican".

A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento de las claves del caso:

Concierto en Zapopan, Jalisco

Esta presentación ocurrida el 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Zapopan, fue el inicio de todo el proceso legal que ahora enfrentan los integrantes de este grupo musical.

La banda de corridos se presentó acompañado de otros grupos como "Los nuevos Rebeldes" y "Tito Torbellino Jr", cuya presentación llevó el nombre de los "Señores del Corrido".

Mientras interpretaban canciones como "El del Palenque", el fondo del escenario se tornó en luces rojizas con tonos morados para dejar ver el rostro de uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos: "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con actualización del 1 de mayo del 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del máximo líder criminal.

Para la DEA, el CJNG es uno de los Cárteles más "poderosos" y "despiadados" por su presencia trasnacional. Tiene presencia en al menos 40 países, mientras que en México opera de manera "moderada" en 10 estados y de forma "significativa" en el resto del territorio mexicano.

En este contexto, el concierto de Los Alegres del Barranco no se tomó como algo inocente puesto que a partir de esta presentación comenzó la condena a nivel nacional. Sin embargo, en imágenes que circularon por internet, se escuchaba el bullicio de la gente emocionada por lo que se proyectó aquel día.

La presentación causó aún más indignación porque ocurrió casi un mes después del atroz hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde el CNJG habría usado el espacio para adiestramiento y posterior exterminio de cuerpos.

Tras el concierto, el gobernador de Jalisco Pablo Lemus condenó el hecho diciendo que: "Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia. No debe suceder en éste ni en ningún otro lugar de nuestro estado. En Jalisco estamos trabajando en todos los frentes para combatir cualquier manifestación de este tipo".

Los Alegres del Barranco cuentan dentro de su repertorio con canciones que alaban a líderes del narco, entre ellas "El Mensaje", que narra como Joaquín Guzmán Loera dirige un mensaje a sus hijos desde prisión.

Condena y revocación de visas

Luego de la presentación, la Universidad de Guadalajara, propietaria del Auditorio Telmex, emitió un comunicado en el que se comprometió a realizar acciones para que en ninguno de los espacios universitarios se promuevan mensajes que hagan apología del delito.

Además, ordenó a la administración del Auditorio Telmex revisar si es posible modificar los contratos de arrendamiento para incluir cláusulas que prohíban la apología del delito, ya sea en contenido musical, discursos o material audiovisual.

El 1 de abril, el tema llegó a tal punto que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto diciendo que "No debería de ocurrir eso, no está bien. Que se haga una investigación".

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus, llamó a legislar en todos los niveles de gobierno para prohibir este tipo de manifestaciones y el 12 de abril, el Gobierno de Jalisco presentó una iniciativa contra los narcocorridos.

La polémica ocasionada por la interpretación de esta banda originaria de Sinaloa llegó al punto que a los músicos les revocaron sus visas de trabajo y turismo estadounidenses. El subsecretario estadounidense, Christopher Landau confirmó las medidas contra los mexicanos a través de su cuenta de X:

"Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba quedar libre de consecuencias. El grupo mexicano Los Alegres del Barranco difundió imágenes que glorificaban al narco. Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas", escribió.

Carpetas de investigación

La primera carpeta de investigación abierta por la Fiscalía de Jalisco fue el 31 de marzo, dos días después de la presentación en Zapopan. La Fiscalía precisó que "el Artículo 142 del Código Penal de Jalisco establece que provocar públicamente la comisión de un delito o hacer apología de este o de algún vicio puede castigarse con hasta seis meses de prisión"

Los integrantes del grupo musical fueron citados a declarar el jueves 10 de abril, sin embargo, no acudieron, por lo que la Fiscalía reiteró el citatorio y comparecieron hasta el 17 de abril.

La segunda carpeta fue abierta tras la presentación en el municipio de Villa Purificación el pasado 26 de abril.

La tercera fue por otro concierto celebrado el 3 de mayo en Cihuatlán donde el grupo se presentó en la Monumental Plaza de Toros y habrían proyectado la letra de un narcocorrido.

La cuarta carpeta fue abierta por una presentación del 4 de mayo en un lienzo charro de Tequila, Jalisco, donde presuntamente habrían incurrido en hechos similares.

Sus posteriores interpretaciones volvieron a generar controversia luego de las disculpas que ofrecieron los intérpretes a principios de abril. En su mensaje que fue compartido en redes sociales, se disculparon con el público y quienes se hayan visto afectados por la letra de sus canciones.

"Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido durante nuestra presentación. Como agrupación musical, jamás fue nuestra intención generar controversia, mucho menos causar ofensa".

Los narcocorridos en México han sido duramente criticados y aunque no existe una ley que impida su interpretación, varios estados como Jalisco y Guerrero y algunos municipios del país, han optado por regularlos o prohibirlos en eventos públicos, principalmente en ferias regionales.

El 6 de mayo, Los Alegres del Barranco fueron imputados por presunta apología del delito cometido durante el concierto que ofrecieron en Zapopan. Además se le imputó al representante de la empresa que administra al conjunto y al promotor de sus conciertos.

El juez no concedió la prisión preventiva, pero determinó como medidas cautelares que en tanto se desahoga la audiencia de vinculación a proceso, los imputados no podrán salir del Estado y tendrán que pagar en conjunto una garantía por 1 millón 800 mil pesos (300 mil por cada uno).

El 21 de mayo, los imputados declararon nuevamente y además comparecieron los alcaldes de Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila como testigos.

Empresas fantasma y reacción de Los Alegres del Barranco

El caso se mantuvo en calma hasta el pasado 5 de junio, cuando la Fiscalía de Jalisco congeló los 5 millones 870 mil pesos que la agrupación reportó como ganancia tras su presentación en el Auditorio Telmex, en Zapopan.

Argumentó que esta acción se decidió por considerar que ese dinero puede ser producto de una actividad ilícita.

"Nosotros consideramos que este grupo musical realmente está lucrando al realizar una actividad ilícita, como la apología del delito, donde ya están vinculados; entonces el recurso que obtuvieron de esas conductas es un recurso que consideramos en este momento que, probablemente, va a ser de procedencia ilícita y, por lo tanto, se tiene que investigar a fondo", dijo el vicefiscal especial ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán.

Esta acusación generó respuesta de Los Alegres del Barranco, quienes rechazaron las acusaciones diciendo que: "Nosotros cantamos historias de la gente en general, ayer y hoy, somos y seremos aliados de la sociedad y respetuosos de la ley. Nosotros no recibimos nunca, nunca, dinero ilícito, nuestros contratos respaldan nuestro dicho", dijeron por medio de un comunicado posteado en sus redes sociales.

Además reiteraron su disposición a cooperar con las autoridades cuando sea requerido.

En un nuevo golpe legal a esta agrupación, el jueves 12 de junio, nuevamente la Fiscalía de Jalisco se pronunció diciendo que el grupo musical utilizó una empresa fantasma para firmar el contrato de su presentación en Zapopan el pasado 29 de marzo.

"Cuando la Fiscalía investigó los contratos, las personas con las que celebraban los contratos sus representantes, resulta que se advirtieron algunas actas constitutivas al parecer de empresas fachadas, podríamos decir, y en razón a ello se solicitó el aseguramiento de la cantidad de dinero que ya se había manejado (5.8 millones de pesos)", indicó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Agregó que por esta razón también avisará a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que de igual manera investiguen el caso.

El caso de Los Alegres del Barranco está en el ojo público desde aquel 29 de marzo que interpretaron canciones que hacen referencia al crimen organizado. El rechazo a los narcocorridos se debe al impacto que sus letras pueden tener en la sociedad, ya que suelen glorificar a narcotraficantes, así como normalizar la violencia y el tráfico de armas.