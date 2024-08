Galilea Montijo habla tras la polémica sobre su ropa interior

El look que utilizó Galilea Montijo hace unos días como parte de su conducción en "La casa de los famosos México" dividió opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que Gali no había utilizado ropa interior.

Los atuendos de la conductora de "Hoy" siempre dan de qué hablar, como el vestido que utilizó en el arranque del reality, cuando impactó con su figura cubierta de un polémico vestido dorado de la diseñadora griega Dimitra Petsa.

La prenda tiene la característica de dar un efecto mojado, conocido también como "wetlook", se ciñe al cuerpo con drapeados que logran este efecto de agua ondulante, este diseño lo han lucido otras famosas como Anya Taylor-Joy, Gigi Hadid y Shakira.

Más allá de los elogios por la belleza de la conductora de "Hoy", usuarios en redes cuestionaron a Montijo sobre una prenda en color negro que utilizó hace unos días en la gala de nominación, look que fue elogiado por el novio de Montijo, Isaac Moreno.

Galilea Montijo aclaró que aunque a veces no lo parezca, siempre usa ropa interior, la conductora de 51 años hizo la aclaración después de que por varios días cibernautas pusieran en duda si la nacida en Guadalajara usó o no ropa íntima en la primera gala de nominación del "La casa de los famosos México".

Fue en el matutino de Televisa donde con humor aclaró la situación:

"El otro día si traía calzones, para los que me andan diciendo que no traía calzones. Yo siempre me pongo calzocitos", comentó, y agregó: "Era la costura del pantalón", refiriéndose a la raya que se marcaba el ajustado pantalón transparente en el área de su pelvis.

Sus compañeros Raúl Araiza y Andrea Legarreta bromearon al respecto, el conductor diciendo que "mejor no usara calzones", mientras que Legarreta insinuó con que ella también pensó que no había usado ropa íntima.