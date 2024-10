Lista de regalos para bebé de Karely Ruiz genera polémica en redes

El nombre de Karely Ruiz se ha convertido en tendencia en los últimos meses en redes sociales. Esto luego de que diera a conocer que se encuentra esperando a su primera hija, en esta ocasión volvió a generar revuelo en distintas plataformas tras compartir que haría una lista de regalos para su bebé.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la modelo compartió que se acercaba su cumpleaños, por lo que sus fans le dijeron que debido a esto querían obsequiarle un regale a su bebé. Ante esto decidió crear una lista de regalos, la cual compartió posteriormente. Inicialmente, optó por crear una lista de regalos en Liverpool, pero ante la dificultad que algunos usuarios experimentaron al intentar acceder al enlace, optó por establecer una nueva lista en Amazon.

"Voy a crear una lista de Amazon para sus detallitos, vi mucha gente que no pudo entrar al link y gracias en serio. No toda la gente es envidiosilla, en serio amo a mis fans y siempre estaré para ustedes".

A pesar de sus intenciones, la respuesta del público no fue la esperada. Muchos usuarios en redes sociales criticaron a la influencer, señalando que su decisión de aceptar regalos era inapropiada, dado su considerable fortuna.

¿Qué fue lo que respondió Karely Ruiz?

Ante estas reacciones, Karely, un tanto molesta por las críticas que recibió, expresó que no había abierto la lista de regalos por necesidad económica, sino por el deseo genuino de sus seguidores de darle un regalo a su hija.

"¿Qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada? que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, son buenos conmigo que me quieren regalar algo, o sea le quieren obsequiar algo a la niña y es súper bien recibido, pero ¿por qué nada le embona?"

Asimismo, recordó que, en momentos de crisis, muchos usuarios recurren a ella pidiendo apoyo, debido a que anteriormente ha contribuido a causas benéficas. Sin embargo, tras recibir comentarios negativos sobre su lista de regalos, manifestó su frustración, indicando que ya no se siente inclinada a ayudar en tales ocasiones.

"Nada les embona, pero no pase algo, porque luego luego de: 'ayuda acá, Karely', 'que págame la escuela', ahí no hay hate para Karely o sea gracias a Dios me va súper bien y mi hija va a tener todo y ya tiene todo, realmente si yo quiero le puedo mandar a hacer lo que ella quiera, pero pues no le veo el problema, pero la gente siempre tira y tira."