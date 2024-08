Cazzu habla sobre ausencia en redes sociales tras polémica con Nodal

A punto de cumplirse un mes desde la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu volvió reapareció en las plataformas digitales, aquellas de las que se despidió hace ya algún tiempo con la intención de sanar y alejarse de la polémica que causó su separación del mexicano.

En junio de este año, la cantante argentina publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para anunciar su salida de las redes sociales, pues su nombre estaba involucrado en polémicas que ella no había buscado y que no le correspondían. Además, explicó que usaría todo su tiempo en la crianza de su hija Inti, quien nació en septiembre pasado.

Ahora, la trapera habló para el programa de YouTube, "¡FA!", donde, entre otras cosas reveló que desintoxicarse de las redes le ha venido mejor que nunca: "Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular...y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes", dijo entre risas.

La "Nena trampa" destacó que tanto su vida privada como su vida profesional se ha beneficiado, ya que se alejó de la toxicidad del mundo, una a la que ya no piensa exponerse y mucho menos a su bebé: "Yo no tengo relaciones tóxicas con redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me habla. Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa", agregó

Aunque vivimos en una época completamente digital, Julieta aseguró que se siente cómoda con su decisión a tal grado de que ni siquiera abordó la posibilidad de regresar a ellas en un futuro: "Pero realmente no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo; empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gustas y te odia, y mañana te ama".

Cazzu, además de hablar sobre su vida y su carrera, también se animó a interpretar el tema "Como la flor" de Selena Quintanilla, el cual ya se había filtrado y le valió una ola de halagos por parte de los seguidores.

La argentina se encuentra planeando su próximo regreso a la escena musical, el cual ya es sumamente esperado por sus fans, aunque, de momento, no se ha dado una fecha específica de lanzamiento.