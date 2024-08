Santa Fe Klan visitó a los alumnos de la Academia y los sorprendió al decirles que él nunca ha ido a una escuela de música, pero más cuando les pidió que le enseñaran los trucos que han aprendido de los profesores.

La noche de este sábado el intérprete de "Vuelve" y "Luna y mar" convivió por poco más de una hora con los jóvenes del reality musical de TV Azteca, tiempo en el que cantó con ellos y escuchó, entre otros, a Isaveli con la interpretación de "El hombre que yo amo" y a Julio, con su versión de "Tatuajes".

"Nunca he ido (a la escuela), escribo lo que se siente y luego voy haciendo la rima, de inicio a fin la tarareo toda", explicó el rapero en algún momento.

Minutos después de abandonar al recinto, Santa Fe Klan dijo a EL UNIVERSAL que aunque lo suyo es natural, si podría hacer falta la escuela.

"Pero nada más poquito, porque como que si yo aprendiera mucho voy a ser como bien cuadrado, no sé, como bien perfecto y siento que con lo poquito que sé estoy al cien", señaló en entrevista.

"No me sé las armonías, no me sé los tonos, las escalas, pero sí sé hacerlo, sé tocarlos, sé cómo hacerle armonías a mi voz, aunque no sé cómo se llaman ni nada de eso. Sé grabar, sé hacer pistas, escribir de diferentes maneras y por eso no he ido a estudiar, porque quiero que sea natural y sigue siendo para mí una sorpresa cada que me meto al estudio, no sé qué va a salir, pero siento la emoción", explicó.

A pregunta expresa el músico de 24 años destacó que los académicos estén persiguiendo su sueño y por fortuna están en un lugar donde reciben la oportunidad de lograrlo.

"Y sí saben (de música, risas), les estuve preguntando cosas y se ve que lo están aprendiendo y ya lo traen. Si siguen así la neta si van a llegar lejos, todos traen la música consigo, se les nota.

"Como que les gusta más el rollo regional, sí les gustan las rimas, pero como que se van más por cualquier género. Les pregunté si tenía uno en especial y dijeron que no, que para ellos cada canción que les ponen un reto", refirió.

Santa Fe Klan, cuyo nombre verdadero es Ángel Jair Quezada Jasso, es alguien que a los 13 años ya grababa sus propias canciones. Además de rap incorpora a sus canciones ritmos de cumbia y regional mexicano. En 2021 presentó el sencillo "Grandes ligas" con Snoop Dog y Lupillo Rivera, que en pocos días alcanzó millones de reproducciones en digital.