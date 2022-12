Maya Zapata recibe críticas por promover "Poder Prieto" con filtros

"Tan blanca como tus filtros de Instagram", "Un filtro más y purificas agua", "Tan blanca como tu flash", "Tan blanca como quieres verte", "Tan blanca como el filtro que usaste", "Qué vieja tan ridícula y traumada", son algunos de los mensajes que se pueden leer

. Otros, no vieron con buenos ojos el mensaje del movimiento, pues aseguran que incitan al odio y lejos de dignificar se cuelgan de algo como el color de la piel para victimizarse: "Tanto se quejan y no los veo hablar en náhuatl y vivir en lugares populares", "Lástima que echan mucho resentimiento con su mensaje", "Deben ir a terapia", "Están bien chistosos", "tienen problemas, yo soy prieto y no lo sufro",

Hasta el momento la actriz no ha respondido a los señalamientos en su contra; sin embargo, anteriormente Maya ya había negado que utilice los filtros, el maquillaje o cualquier otra herramienta para "blanquearse".