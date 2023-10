Estrena podcast

Ciudad de México

En su primer episodio, el exBeatle desmenuza su tema clásico "Eleanor Rigby", compartiendo anécdotas sobre su escritura y musicalización, además de otros temas a modo de anecdotario.

El programa, que tendrá 12 episodios en su primera temporada, se basa en el famoso libro de McCartney, "The Lyrics: 1956 to the Present", y presenta charlas entre el cantautor y el poeta Paul Muldoon.

El podcast McCartney "A Life In Lyrics", de acuerdo con Rolling Stone, fue coproducido por Pushkin Industries e iHeartPodcasts. Ya tiene luz verde para una segunda temporada, también de 12 capítulos, para febrero del próximo año.