Arma pleito virtual

Ciudad de México

Eduardo Verástegui recurrió a sus redes sociales para externar su postura sobre un asunto polémico. Ahora, el exactor, cantante y activista político ultraconservador arremetió contra la comunidad LGBT+ por el polémico video en el que el Dalái Lama besa a un niño.

"Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia", escribió Verástegui.

Como era de esperarse, el comentario homofóbico del exintegrante de Kairo causó sensación.

Entre quienes no se quedaron callados estuvo Polo Morín, actor y defensor de la comunidad gay, quien arremetió contra Verástegui. "Si es que ese fue TU caso cuando ´eras´ homosexual, se queda sólo en eso: TU experiencia PERSONAL DELICTIVA. No lo convierte en una generalidad. Ojalá un día encuentres la paz que tanto dices haber encontrado y ya no tengas que seguir tratando de ´condenar´ a los demás [...] Por cierto, ¿se puede dejar de ser gay? No juzgo, pero siempre he considerado que los que eran y ya no son, sólo se engañan a sí mismos", escribió Polo Morín.