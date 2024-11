Acusa a su mamá de robo

Por: El Universal

Antes de cobrar fama y popularidad por su participación en "La casa de los famosos México", la actriz Gala Montes acaparó los reflectores por el pleito que protagonizo con su madre, Crista Montes, quien la acusó de despedirla como su mánager y abandonarla a su suerte.

Entonces, Gala reveló que su madre llevaba tiempo amenazándola, pero el reality hizo que el escándalo se olvidara. Ahora, en charla con el conductor Yordi Rosado, la actriz explicó que los problemas llevaban varios meses, pero prefirió mantener la situación en privado para evitar un escándalo, algo de lo que, aseguró, su madre se aprovechó.

"Fue muy duro porque llevaba un año permitiendo muchos abusos y cosas con las que no estaba de acuerdo, pero era de: ´me tengo que aguantar con tal de que no sea público´".

"Creí en ella, pero no había visto el circo que había armado", detalló y denunció que a los pocos días de haber entrado al reality, su madre le habría robado una fuerte cantidad de dinero.

"No la he vuelto a ver y no le vuelto a escribir. Me robó antes de entrar a la casa, a los tres días me robó dinero", dijo.

Tras las declaraciones, Crista aseguró que ha sepultado cualquier reconciliación con su hija. "Me hace quedar mal y no se vale", dijo la señora sobre Gala, a quien llamó "ingrata y malagradecida".