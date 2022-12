El regreso ¡a la vista!

Pronto más noticias, ¡estén pendientes! Buenas noches", César Costa, Actor y cantante

Parece ser que el regreso de "Papá soltero" se acerca cada vez más, pues pese a que desde el año pasado parte del elenco original había dado algunas pistas acerca de un posible spin-off de la serie de los ochenta, es hasta ahora que sus protagonistas están anunciando que el proyecto está por estrenarse, ¿te acuerdas qué pasó con César y sus tres hijos Miguel, Alejandra y Cesarín?

Desde el año pasado, el productor Gerardo Quiroz, quien dio vida a Miguel en "Papá Soltero", dio a conocer la noticia que la historia de César Costa y sus hijos ficticios volvería a la pantalla chica, después de casi 30 años de que se emitiera el primer capítulo del programa, el 11 de febrero de 1987; el último episodio fue transmitido el 6 de julio 1994, lo que significa que estuvo siete años al aire.

FUE UN GRAN ÉXITO

"Papá soltero" se convirtió en uno de los mayores éxitos de Televisa en su momento; por ello, Quiroz que, en la actualidad se ha convertido en un consolidado productor teatral, impulsó el regreso de este proyecto, del cual es coproductor al lado de César Costa, sin embargo, parece que los actores han tenido que trabajar duro para que el regreso de la serie se convierta en una realidad, pues mucho se ha dicho que la televisora había congelado el proyecto desde hacía tiempo.

De hecho, cuando Quiroz habló por primera vez de este proyecto expresó que se daría a conocer como "Soltero 25 años después", ahora es anunciado bajo el nombre de "Abuelo soltero". Otro de los pormenores de los que se ha hablado públicamente es que Mario Quiroz, el hermano menor de Gerardo y actor que interpretaba a Cesarín, también volverá a formar parte del elenco.

LA GRAN AUSENTE

La gran ausente en el regreso de "Papá soltero" será Edith Márquez, que daba vida a Alejandra, pues a pesar deque en 2021 dijo que había filmado el episodio piloto de la serie, hace tres meses confirmó que por compromisos laborales ya no podría estar presente en el programa, situación que lamentaba, pues es un proyecto al que le guarda mucho cariño, motivo por el que aseguró que aunque no pueda formar parte del spin-off no se perderá ningún capítulo.