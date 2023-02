Pink revive aparente pleito que tuvo con Aguilera en "Lady Marmalade"

CIUDAD DE MÉXICO- Pasaron 22 años, desde el debut de "Lady Marmalade": el sencillo interpretado por Lil' Kim, Christina Aguilera , Pink y Mýa, para que la intérprete de "Just Give Me a Reason" reviviera el supuesto pleito que tuvo con la actriz rubia durante la grabación del video.

Fue en el programa "Who's Talking" donde Pink recordó el incómodo momento, ya que todo comenzaría porque se sentó en la silla de Christina, lo que la enfureció.

Durante el relato no quedó claro si el mueble estaba dentro del set o fuera de él y si bien no llegaron a los golpes, Pink le dejó en claro que no podía hablarle así.

Ante esto, el conductor de la emisión la cuestionó si hubiera podido confrontar físicamente a la artista a lo que ella menciona que sí.

Pese a las declaraciones, algunos de los fanáticos consideran que Pink solo está tratando de echarle tierra a Christina. La famosa aseguró que solo está tratando de contar la historia tal como la recuerda y aunque el relato dejara en mal a alguien, respeta las opiniones.