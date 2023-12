Usuarios de redes piden oraciones para Céline Dion por su salud

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde diciembre del 2022, Céline Dion lucha contra una rara enfermedad del sistema nervioso, conocida como síndrome de la persona rígida, que la ha llevado a alejarse de los escenarios.

De acuerdo con los expertos, esta condición provoca rigidez en los músculos, espasmos, dolorosas contracciones musculares y, en el caso de Dion, el fallo de las cuerdas vocales.

Aunque la cantante se encuentra enfocada en sus tratamientos para poder retomar su carrera, su hermana, Claudette, recientemente reveló que la enfermedad ha ido progresando, pues la intérprete de "My heart will go on" ha perdido el control sobre sus músculos: "Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro", dijo al diario francés "7 Jour".

La noticia impactó fuertemente a los fans, quienes reaccionaron de inmediato y a través de las redes sociales mandaron cientos de mensajes de apoyo y solidaridad a la artista, pero también se unieron para pedir oraciones por su salud en estos momentos tan complicados.

"Mejórate Céline, estamos rezando por ti", "Nuestro corazón contigo. Estás en nuestras oraciones", "Rezamos por ti y por tu recuperación, reina. Te amamos", "Mis oraciones contigo", "Rezo porque Dios te sane y puedas seguir haciendo música maravillosa", "Tu voz es un regalo para el mundo, estamos pidiendo por ti", "Eres una hermosa, increíblemente fuerte, y talentosa mujer. Rezo para que nuestra Céline regrese pronto", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

A principios de este año la cantante tuvo que cancelar su Courage World Tour 2023 y 2024 y aunque hace unas semanas reapareció en un partido de hockey, su recuperación se ve lejana; sin embargo, ella no pierde la fe: "Tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios".