Controversia en el homenaje de Madonna

Representantes del patrimonio del cantante Luther Vandross solicitaron a Madonna retirar la imagen del cantante, del homenaje a personas muertas a causa de SIDA que hace en su Celebration Tour.

"Luther Vandross falleció en 2005 debido a complicaciones de un derrame cerebral sufrido dos años antes", afirmó el representante.

"Aunque apreciamos el reconocimiento de Madonna por las vidas perdidas a causa del SIDA, a Luther NUNCA le diagnosticaron SIDA ni el virus del VIH. No estamos seguros de dónde ella o su equipo de producción recibieron información médica falsa que afirma lo contrario. Actualmente estamos en contacto con su gerencia para eliminar a Luther Vandross del tributo", añadió.

El llamado se debió a que la reina del pop homenajea a celebridades acaecidas víctimas del SIDA durante la canción "Live to Tell", considerado un himno a la perseverancia.

Mientras Madonna canta su sencillo de 1986, imágenes de Freddie Mercury, Keith Haring, Herb Ritts y hasta hace poco, también de Vandrosss, aparecían en las pantallas.

Sin embargo, un representante del patrimonio del intérprete de 'Here and Now' se conmocionó al ver su imagen en el show de Sacramento, California, el pasado 24 de febrero.

Agradecen a la Material Girl

Dos semanas después de la fecha inicio de la Material Girl, el cantante Elton John manifestó por medio de sus redes sociales, su agradecimiento por los continuos esfuerzos de Madonna para hablar sobre el SIDA, VIH y todas las vidas que la enfermedad ha cobrado.

"Estamos profundamente conmovidos por el sincero tributo de @madonna durante su presentación en el Celebration Tour de 'Live to Tell', en honor a los 40,4 millones de personas que hemos perdido a causa del SIDA", compartió el intérprete británico aunado a su Fundación Elton John contra el SIDA.

"Gracias, Madonna, por tu defensa y compasión, y por crear una importante conciencia sobre la misión en curso de acabar con el SIDA. Con 39 millones de personas que viven hoy con el VIH, 9,4 millones de las cuales no reciben actualmente un tratamiento que les salve la vida, debemos seguir utilizando nuestras voces y plataformas para garantizar que todos tengan la oportunidad de vivir una vida plena y saludable", sentenció el cantante.

No es la primera vez que Madonna utiliza "Live To Tell" para honrar a quienes han perdido la vida a causa del SIDA, una de las interpretaciones más relevantes fue en 2006 durante su gira Confessions Tour, donde mostró datos y estadísticas sobre el efecto de esta enfermedad en todo el mundo, mientras cantaba sobre un enorme crucifijo.