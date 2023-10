Gloria Trevi sufre por su marido

Ciudad de México

Es que esto no lo había dicho, pero ayer, mientras estaba en la Cámara de Diputados, mi esposo (Armando) estaba en Acapulco y yo estaba muerta de miedo porque no sabía nada de él". GLORIA TREVI, CANTANTE

A Gloria Trevi, como a muchas otras estrellas, le tocó vivir la angustia de la incertidumbre porque un ser querido estuvo en el huracán ´Otis´, y ese fue ni más ni menos que su esposo Armando.

"Es que esto no lo había dicho, pero ayer mientras estaba en la Cámara de Diputados, mi esposo (Armando) estaba en Acapulco y yo estaba muerta de miedo porque no sabía nada de él", contó La Trevi a mitad de su concierto en el Auditorio Nacional, y en compañía del escuadrón Ángeles Verdes.

Antes de cantar un medley, la regiomontana invitó a pasar a un escuadrón de la Secretaría de Turismo, y que instó a que los asistentes donaran alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad para los damnificados por el paso del huracán en Guerrero.

"Agradecemos que nos dé este espacio, y como dice usted, hay que confiar. Pensemos en que tenemos que aportar, que podemos ayudar. Los invitamos a que donen (...) les prometemos que no les vamos a fallar", apuntó el oficial encargado del escuadrón que subió al escenario.

La estrella de 55 años volvió a convocar a su universo "Trevilander" al coloso de Paseo de la Reforma y con lleno total mostró una versión aumentada de Isla Divina Tour.

Tras haber celebrado la abrogación de la plantilla de diputados de una reforma que endurece las penas del delito de trata de personas, la cantautora reapareció ante su audiencia y expuso algunas inquietudes sobre lo que ha narrado en su bioserie, "Ellas Soy Yo".

"Hay una bioserie en la que yo iba a contar historia, y tuve miedo de que tú (el público) no regresaras, me iba a mostrar con todos mis defectos, mis debilidades, como la mujer que soy, y les iba a decir quién soy", expresó Gloria y de inmediato recibió una avalancha de apoyo en la que la audiencia le contestaba con el "no estás sola, no estás sola, no estás sola" que incluso ha sido tendencia en redes.

Continuó mencionando la producción de Carla Estrada, y que actualmente se encuentra al aire en Televisa y en streaming en ViX, y en la que revela pasajes de su vida con Sergio Andrade, el abuso y la trata de blancas.

"Todos conocieron a Yoyis (como le dice su mamá)", y la fanaticada le comenzó a gritar "Yoyis", "Yoyis". "Esa niña que viene y se asoma por mis ojos y que ve que su sueño se hizo realidad, y que ella no sabía de la pesadilla por la que iba a pasar. Esta canción que tiene una dedicatoria especial, para todas las mujeres, para los hombres de verdad, aquellos que aman a sus madres, a sus hermanas, a sus tías, a sus hijas, a sus mujeres les canto ´Ellas Soy Yo´".

Durante las dos horas de espectáculo, la cantante ofreció una colección de éxitos pasados y actuales, y celebró la presencia de su productor de cabecera, Armando Ávila, con quien ha creado éxitos como "Todos Me Miran", "Cinco Minutos", "Me Río de Ti" y "El Favor de las Soledad", incluidos en el show.

La cantante estrenó en vivo su sencillo "Inocente" y concluyó el show con otras piezas como "Grande" y "Cinco Minutos".

Como la estrella ya integró a su mercancía oficial las coronas con luces, muchísimas y muchísimos "trevilanders" las lucieron en el interior y en el exterior del recinto, por lo que las butacas lucieron bastante iluminadas, característica que no fue tan intensa en sus shows anteriores, como el de enero pasado en el mismo lugar.

Básicamente, la regiomontana presentó un show idéntico al que ha mostrado en la gira, y con discursos muy similares, como el de los hombres que las mujeres disfrutan cuando son fogosos y apasionados, previo a la interpretación de "Me Lloras".

GALILEA AYUDA A DAMNIFICADOS EN ACAPULCO

Galilea Montijo abandonó este jueves el programa "Hoy" con un rostro lleno de angustia y tristeza. El huracán ´Otis´ destruyó Acapulco, donde se encontraba su hijo Mateo junto a su padre Fernando Reina.

La conductora alcanzó a avisar en el matutino de Televisa que partía para Guerrero para ver a su hijo y para mantener informado al público desde allá.

Su situación fue parecida a la de su amiga y compañera Andrea Legarreta, quien también tiene familia viviendo en Acapulco y con quien no podía tener comunicación en un principio, pero después de horas su padre la contactó y le informó que aunque él estaba bien, la situación era muy triste.

APÚNTELE