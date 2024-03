Peso Pluma niega que haya sido internado en centro de rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO- Hablar de Peso Pluma no sólo es hablar de éxito, también de escándalo; y es que, si bien, se ha mantenido en los primeros lugares de streaming gracias a canciones como "Ella baila sola" o "QLONA"; también se ha convertido en tema de conversación por las múltiples polémicas que rondan su vida, como su truene con Nicki Nicole, la cancelación de su show en Viña del Mar o su supuesto internamiento en una clínica de rehabilitación.

Todo esto obligó al cantante a alejarse de los medios, los escenarios y hasta las redes sociales; sin embargo, este pequeño retiro del ojo público terminó esta mañana, cuando la revista Rolling Stone lo presentó como la portada de su más reciente edición.

En el número, que fue compartido por la propia publicación en las redes sociales, Peso aparece con una imagen mucho más ruda: el torso desnudo, una mirada retadora y un tatuaje debajo del cuello que dice "all ayez on me" (en español: todos los ojos en mi); además de que es nombrado como "el futuro de la música".

En la charla con el medio estadounidense, el artista de la "doble P" habló de varios temas de su vida, como lo que ha tenido que sacrificar para alcanzar la fama, su nuevo material discográfico y, según el paparazzi Jordi Martín, su permanencia voluntaria en un centro para tratar adicciones y problemas de salud mental.

Hace algunas semanas, el fotógrafo español aseguró que Hassan (nombre real del cantante) había sido ingresado a un lugar llamado '5 Lunas de Maluri', ubicado en su natal Jalisco, incluso presentó algunas fotografías como prueba. Posteriormente la directora del lugar confirmó que el famoso estuvo en este sitio, pero hace más de cinco años.

Ahora, es el propio intérprete quien rompió el silencio y no sólo negó todo lo que se ha dicho al respecto; sino que calificó los rumores como una locura: "Las últimas semanas han sido realmente una locura... la gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa. Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio trabajando en 'Éxodo'" (su nuevo material musical), dijo.

Sobre los motivos que habría tenido la prensa española para inventar algo así, el joven de 24 años explicó que entiende este comportamiento como una manera de atraer a la audiencia: "les conviene 10 veces más tener malas noticias que buenas. La gente habla más de las cosas malas, que de las buenas", agregó.

Sin embargo, reconoció que si sufre de un tipo de locura, pero una del tipo creativa, algo con lo que, considera, nacen las grandes estrellas: "Estoy loco. No lo digo en broma. Mentalmente estoy loco, pero todos los grandes lo tenemos y ni siquiera lo sabemos. Y esa locura nos hace genuinos y auténticos".

Peso Pluma divide opiniones tras ser portada de "Rolling Stone"

Con la aparición en este medio, Peso hizo historia como el primer cantante de corridos tumbados en protagonizar su portada; pero los usuarios no vieron con tan buenos ojos este logro.

En las redes sociales se dividieron opiniones, unos que lo apoyaban y otros que, además de no estar de acuerdo con el nombramiento de la revista, lo criticaron duramente:

"Este personaje para nada representa la música mexicana", "Esta revista ya no es garantía de buena música", "Es el resultado del analfabetismo cultural", "El rey de México", "Podrá o no gustarte su música, pero el mexicano que más chartea en las listas", "Murió la revista", "¿Ser machista y misógino es el futuro de la "música"?, "Pura doble P", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.