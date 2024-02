Trae Pesado puro amor

Monterrey, NL.- A poco más de 13 años de casado y con tres hijos, Beto Zapata confesó que con los años se ha vuelto un poco más mandilón.

El vocalista del grupo Pesado no pierde oportunidad para componerle y dedicarle canciones a la madre de sus triates, Lucero Chávez, con quien se unió en matrimonio el 5 de octubre del 2010.

La agrupación norteña acaba de lanzar su nuevo sencillo "Te Amaré", cover de Miguel Bosé, que Beto le dedica a su esposa.

"Nos gusta mucho la canción, la ensayamos, daba muy bien el toquecito al estilo de Pesado, ahorita tiene cuatro días que salió y anda cerquita de las 800 mil visitas, la gente comenta sobre el tema", expresó Beto.

SE SINCERA

El cantante se sinceró y contó que "Te Amaré" nunca fue su canción favorita, pero aseguró que ya casado le puso atención a la letra y se sintió identificado.

"Tiene ciertas cosas que siento que encajan conmigo, haz de cuenta que me la compusieron a mí por la relación que tengo con mi esposa de más de 10 años", afirmó el también acordeonista.

"Hay ciertas frases que pegan un sentimiento muy bonito. De hecho cuando la estaba grabando, varias veces me salí del estudio y me fui a la sala para agarrar aire porque me daba mucho sentimiento. Es un tema muy bonito".

Beto se describió a sí mismo como un hombre sensible, y aunque afirmó que siempre lo ha sido, hoy a sus 51 años, lo es aún más.

El intérprete de temas como "A Chillar a Otra Parte", "Loco" y "Mundo de Amor" aclaró que él no graba un tema que no sienta, porque a sus manos han llegado infinidad de historias y muchas se quedan guardadas en el cajón porque no lo inspiran.

"Tal vez la edad nos esté pegando un poquito porque nos hemos vuelto un poquito más mandilones", dijo Beto entre risas.

Los días 9 y 10 de febrero en los dos conciertos llamados Live Pesado que ofrecerán en la Arena Monterrey, el grupo presentará "Te Amaré", lo más nuevo de su discografía.

Para los shows en tierras regias, señaló Beto, barajean nombres de posibles invitados, aunque todavía no tienen a nadie confirmado.

Por siete años consecutivos el grupo que integran Beto Zapata, Pepe Elizondo, Luis Mario Garza, Julio Tamez y Toño Pequeño se ha presentado en la Arena en el Mes del Amor y la Amistad, para gusto de sus miles de fans.

Tras un largo mes de vacaciones, el conjunto norteño retomó sus actividades laborales el 23 de enero con la promoción de estos dos conciertos.