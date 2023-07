Proyectan ´Perdidos en la Noche´ en el GIFF

Antes de la desaparición forzada de una mujer, que da inicio a Perdidos en la Noche, la nueva película de Amat Escalante, pobladores con necesidad de trabajar y activistas discuten sobre qué pasará si permiten que entre a sus tierras una minera transnacional.

Aquel elemento fue destacado por el realizador al presentar su filme por primera vez en México, pues consideró importante resaltar la inspiración que recibe de Guanajuato y las situaciones que ha enfrentado el estado.

GRAN PREMIER

Tras estrenar el largometraje en Cannes, el director de Heli optó por asistir al Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) para acercar a sus paisanos a su historia.

"Mucha inspiración viene del lugar, que es donde conozco y donde crecí. He encontrado mi inspiración y mis locaciones en Guanajuato", aseguró el cineasta tras la función inaugural, en sesión de preguntas del público.

"Fuera del estado me preguntan qué tan difícil es filmar aquí, primero tengo que acordarme por qué me preguntan eso. No teníamos equipo de seguridad ni nada, toda la gente del equipo se mantuvo sin esas paranoias que empiezan a afectar. El miedo devora las almas".

La cinta sigue a Emiliano (Juan Daniel García Treviño), quien investiga la desaparición de su madre, que se oponía a la mina. Aquello lo acerca a una familia de artistas, los Aldama.

El matrimonio Aldama es interpretado por Fernando Bonilla y Barbara Mori, que desfilaron junto con el director y los productores, Nicolás Celis y Fernanda de la Peza

"No hay nada como estar en casa después de viajar con un proyecto tan hermoso. Presentarlo en la tierra de Amat es un placer, es hermoso.

"Mi carrera, la televisión me llevaron a construir otro tipo de proyectos y de imagen, pero siempre quise hacer este tipo de proyectos", compartió Mori.

La cinta, también protagonizada por Ester Expósito, está prevista para llegar a cines nacionales en diciembre.