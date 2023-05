Revela pérdida de audición

Guadalajara, Jalisco

Según sus declaraciones, la pérdida de audición ocurrió mientras estaba escribiendo su nuevo álbum.

"De repente, perdí la mayor parte de la audición en mi oído izquierdo y nadie tiene una explicación. Todo se volvió más difícil", mencionó en la entrevista.

El cantante, conocido por éxitos como "Graceland", expresó que se siente más frustrado y molesto que enojado debido a esta pérdida auditiva, ya que esperaba que se recuperara por sí sola. Lamentablemente, la condición no ha mejorado y ahora está cuestionando la posibilidad de volver a presentarse en conciertos en vivo. Esta decisión se ve reforzada tanto por su batalla contra el COVID-19 en 2020 como por su falta de entusiasmo por interpretar algunas de sus antiguas canciones.

"Las canciones que no quiero cantar en vivo, simplemente no las canto. A veces hay canciones que me gustan, pero en cierto punto de una gira me pregunto: ´¿Qué estás haciendo, Paul?´. Esto ocurría con frecuencia durante ´You Can Call Me Al´. Pensaba: ´¿Qué estás haciendo? Pareces una banda tributo de Paul Simon. Deberías retirarte y volver a casa´", afirmó Simon a The Times.