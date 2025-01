Quiere ejercer violencia económica.- Ex de Santa Fe Klan

Por: Agencia Reforma

Enero 10, 2025 - 03:15 p.m.

El rapero Santa Fe Klan y la modelo e influencer Maya Nazor se han convertido en blanco mediático tras comenzar una "pelea campal" en redes sociales.

Los famosos fueron pareja entre 2021 y finales de 2022, tiempo en el que procrearon a Luka, que actualmente tiene dos años y medio, y aunque se habían mantenido discreción de su ruptura, lo cierto es que ahora están en medio de la polémica que ha escalado a serias acusaciones.

La joven de 26 años señaló al músico de 25, de ejercer violencia económica, pues asegura que no aporta la pensión alimenticia de su hijo.

Ante esta acusación, el intérprete de "Así Soy" mostró en su cuenta de IG un supuesto recibo donde le expidió a su ex pareja 250 mil pesos.

"Esto es lo que le tengo que dar a Maya (250 mil pesos) cada mes por 18 años, y cada año va a aumentar, yo si tengo que cumplir porque sino me amenazan sus abogados, y lo único que quiero es que me preste a mi hijo para que conozca a mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día.

"Ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste, pero solo me lo deja ver 1 o 2 horas, por respeto a ella nunca he hablado nada, pero ya me cansé de que se aproveche de mí y solo quiera quitarme mi dinero", expuso Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan.

Por su parte, la influencer no se quedó tampoco callada y volvió a acusar al cantante.

"La captura que él tiene de esos 250 mil pesos fue del mes pasado, pero les recuerdo que debe cumplir con una pensión alimenticia mensualmente, él no ha dado dinero este mes, no dio dinero hace dos, tres, cuatro, cinco meses, no me ha estado dando dinero desde que nos separamos y salió el chisme de que me daba 200 mil pesos, es completamente falso, no me daba ni un peso. Él quiere ejercer violencia económica y no necesito pensión, pero como mamá voy a defender a mi hijo"

"Es importante que sepan la realidad. Ya le he dicho a Ángel (Santa Fe Klan) que él puede ver a Luka cuando quiera, pero llega a las nueve de la noche y lo ve una o dos horas porque él quiere, es más, en sus últimas visitas yo no he estado presente y me da miedo, temo por mí y por mi hijo y si algo me pasa, culpo completamente a Ángel Jair Quezada Jasso", dijo Maya Nazor a través de un video que difundió en su IG.

Santa Fe Klan, originario de Guanajuato y Maya Nazor, de Cuernavaca, Morelos, confirmaron su relación amorosa a inicios de 2021 y ese mismo año anunciaron que serían padres.

Luego, sin detallar los motivos, en diciembre de 2022 hicieron pública su separación.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Aunque Santa Fe Klan ya hacía música en su natal Guanajuato, en 2016 se mudó a Guadalajara con el objetivo de despuntar su carrera profesional.

En 2019 lanzó su álbum Bendecido, el primero como solista y de manera independiente y ese mismo año su canción "Mi Guanajuato" pudo escucharse en la película Huachicolero.

A la fecha, el cantautor ha hecho duetos con artistas como Danna Paola, Duki y Peso Pluma, entre otros.