El actor Pedro Pascal tenía toda la ilusión de visitar una exposición de arte en su honor ´ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal´.

El intérprete y sus colegas del podcast Talk Art viajaron a Inglaterra a fin de apreciar la galería, pero se encontraron con un obstáculo: estaba cerrado. Aunque intentaron localizar a la artista Heidi Gentle Burrell, nunca lo lograron.

La intención era apreciar las obras de arte, pero no pudieron acceder a la presentación, ya que la exposición de la artista Heidi Gentle Burrell estaba cerrada en ese momento, por lo que no pudieron disfrutar de las piezas.