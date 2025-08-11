Ofrece una noche de recuerdos

P edro Fernández triunfa en Payne Arena de Hidalgo, Texas a donde llegó con gira "Ave Fénix", que presentó la noche del 9 de agosto en punto de las 20:45 horas cuando subió al escenario para por más de dos horas conquistas a su público con sus grandes éxitos.

Presentes público de Reynosa y El Valle de Texas que lo siguen desde décadas atrás el cantante casi llena el lugar, en donde estuvo acompañado por mariachi, músicos en vivos y bailarines.

En esta velada sonaron temas como "Como te extraño", "Quién será", "Los hombres no deben llorar" y "Te doy la vida", "No que No" entre otras, todo dentro de un show, lleno de energía, nostalgia y pasión mexicana, e incluyó también clásicos como "El aventurero", "Amarte a la antigua", "Yo no fui", "El Siete Mares" y cerró con broche de oro con nuestra música mexicana y si emblemático tema de "La Mochila Azul" con el que se dio a conocer hace 48 años.