Fiel al ranchero

En la variedad de estilos y géneros musicales que Pedro Fernández ha probado en sus 44 años de carrera artística, ha corroborado que la experimentación y la constancia le han dado solidez.

NO DEJA LO VERNÁCULO

Pero no deja el vernáculo, ya que le ha dado distintas tonalidades a su espectro interpretativo.

Con su recién anunciada gira, disco y sencillo llamados "Te Doy la Vida", el actor, intérprete y productor vive una nueva temporada profesional y sigue experimentando con estilos balada-pop fusión.

"Fuimos de los primeros en proponer una canción de mariachi con balada, ´Mi Forma de Sentir´, que fue un parteaguas, al menos en mi carrera, porque no veías un mariachi con teclado".

FUSIONES

"Lo sigo haciendo, me sigue gustando mi experimentación. Hoy ya ves un mariachi con un teclado, un acordeón, de todo, y esa experimentación enriquece. Nosotros hicimos esa fusión con la idea de proponer algo distinto y la seguimos haciendo", observó Pedro en entrevista.

El astro tapatío, de 53 años, dijo que sigue apostando por las rancheras porque cada vez hay más movimiento y más visibilidad, en este género.

"No me gusta el término regional, se lo inventaron (los gringos) para las entregas de premios, para no tener tantos departamentos, que debería incluir música ranchera, banda, norteña, que es como debería ser.

"Y yo veo que eventualmente hemos dado muchos destellos en el género vernáculo, ranchero y vemos ahora una nueva generación de jóvenes que le están dando una frescura y le van dando más espacio, más opción".





CANCIONES INÉDITAS

"La propuesta de mi nuevo disco es ranchero, con un 97 por ciento de canciones inéditas y me he encontrado con gente nueva muy buena y con autores no nuevos, pero que no escribían en este género.

TRABAJARÁ CON LOS BOROVOY

A unos meses de haber anunciado que se sumaba al elenco de BoBo Producciones, empresa de management y producción fundada por Ari y Jack Borovoy, Pedro desea establecer una relación profesional extraordinaria.