Concierto especial de Pedro Fernández por el Día de la Madre

Ciudad de México.- Muy festejadas se sintieron las mamás en compañía de Pedro Fernández.

En víspera del Día de la Madre, el cantante de vernáculo y pop se lució con un concierto en que presumió voz y baile para conquistarlas.

"Es el momento ideal para desearles que las apapachen mucho, que las quieran mucho, que les den muchos regalos pero, sobre todo, que les den todo el amor que se merecen.

Felicidades a todas las madrecitas que están aquí, a todas las mamacitas, a las mamitas que están con nosotros", expresó antes de cantarles en la Arena CDMX, su éxito "Eres Toda Una Mujer".

Muy diestro con el sarape, bailarín, zapateando con las botas y con suertes que incluyeron sombrero y corbatín, quien fuera una de las estrellas infantiles más populares de México se dedicó a complacer a la audiencia.

Unas 10 mil personas, según los organizadores, contribuyeron a ponerle sabor y color al show. Ángel, un gran fan de Pedro, le llevó rosas blancas, y Emilio, un niño caracterizado como él, fue invitado a cantar a su lado un pedacito de "Yo No Fui".

"No me dijo quién le hizo la ruana, pero al rato lo averiguamos; un aplauso para Emilio", dijo Pedro al bajar al pequeño con su familia.

Uno de los momentos favoritos de mamás y papás presentes fue su medley de éxitos de los 80 y 90. "El Ganador", su versión particular de "The Winner Takes It All", de ABBA; "Maniquí", con estilo vernáculo rock, y "Coqueta", aquel éxito que le cantaba a Lucero y que encantó, incluyendo baile y contoneos.

Fernández dejó estampas muy al estilo de aquellos ballets folclóricos que se acompañaban de mariachis y cantantes y que llenaban las ferias de pueblo, pero en este espectáculo se lució con mosaicos de imágenes mexicanas integradas a la narrativa de las canciones: juguetes tradicionales, la bandera nacional, paisajes clásicos, cómodas antiguas, vegetación endémica, soles y lunas. Un poco de todo lo que representa al País.

Cantó "Yo... el Aventurero", "Y de Repente" y "Dulcecito de Chamoy", y dejó las obligadas, como "Amarte a la Antigua" y "El Siete Mares", para el final.

"Estamos por celebrar uno de los mejores días del año, el que festeja a las jefecitas, a las mamás, y claro, unas vienen con su esposo, con sus hijos, con sus amigas, con su quién sabe quién es. y por esto las felicito y les agradezco todo. Muchas felicidades a todas", dijo, y les cantó, con dedicatoria propia, "Quién".

A medio concierto, el tapatío, que radica en Nuevo León, invitó a Emir Pabón e integrantes de Cañaveral a interpretar "Si Te Vas", y luego, su versión de "El Sirenito", de Rigo Tovar.