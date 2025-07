Se mantiene siempre renovado

F alta poco para que aquel niño que conquistó con "La de la Mochila Azul" celebre sus cinco décadas de carrera. Pedro Fernández compartió esa fórmula que lo mantiene activo en el medio artístico y sin "hate" en redes sociales.

"Toda mi carrera ha sido esa consigna: debo renovarme y presentar siempre cosas nuevas. Algo mejor que el disco anterior, que el espectáculo anterior, que la novela, la película o la serie del pasado", declaró el cantante de "Yo Soy El Aventurero".

"Siempre han sido esas ganas de mostrarnos de una forma diferente y cantar mejor", añadió.

Con 55 años de vida, a José Martín Cuevas Cobos, su nombre de pila, le emociona seguir activo en este momento en el que encabeza el Ave Fénix Tour, con una lista grande de fechas por cumplir tanto en México como en Estados Unidos.

"Voy a cumplir 49 años de carrera, ¡imagínate!", expresó sonriendo, señalando también que se aproxima su medio siglo frente a los reflectores.

Pero Pedrito no siente que se las sabe todas en el medio, pese a tanto tiempo que tiene de trabajo.

"El mundo de la música es un mundo mágico, yo pensé que cuando el artista cumplía 15 o 20 años ya se lo sabía todo; no es verdad. Nunca terminas de aprender ni de sorprenderte", aseguró el intérprete que promociona el tema "Dime que Sí".

También el público cambia, dijo, la música es por tiempos, las estrategias se modifican y los artistas deben adaptarse.

"Hoy presentamos una canción con la que nos podemos volver locos en la propuesta y al público no le parece lo más bonito de la vida, o tal vez hay un tema que nos parece medianamente bueno y se convierte en un éxito, por eso no puedo decirte que me las sé todas", expresó.

De lo que sí está convencido este charro que se presenta este sábado en la Arena Monterrey, es que la gente lo quiere.

"El cariño que el público me ha dado es inmenso, comparado con lo que yo le puedo dar", compartió.

Y aunque tiene ese lazo de amor que lo une con sus fans, Pedro no deja de sentir los nervios de un primerizo, y así se expresó previo a su reencuentro mañana con los regios.

"Estoy muy nervioso por el concierto, estoy muy ocupado en pensar lo que quiero que suceda, muy motivado a hacer mi mejor trabajo, esfuerzo y a dar un gran espectáculo porque mi público de Monterrey se lo merece", señaló.

PEPE AGUILAR, TAMBIÉN EN MONTERREY

NOCHE DE ´CHARROS´

Mientras que Pedro Fernández ofrecerá los éxitos de su carrera desde la Arena Monterrey este sábado, esa misma noche, pero en otro punto de la ciudad, Pepe Aguilar hará lo mismo.

"Sí, ya sé, pero esa es la magia de la música que coinciden, porque si los artistas quisiéramos ponernos de acuerdo no lo lograríamos", aseguró Pedro.

Sobre si son "amigos" él y el hijo de Antonio Aguilar, así respondió Pedrito:

"No, pero tampoco lo contrario. Somos compañeros, nos vemos, nos saludamos muy bien, porque hace muchos años que nos conocemos; pero más allá de eso, es que la maravilla de la música permite que en una ciudad tan importante y cálida como Monterrey haya, en una misma noche, creo yo, dos propuestas muy buenas", afirmó.

"Nuestro público cautivo no dudará en ir con quien es su artista, pero más que pensar en qué va a ocurrir, es pensar en lo que nosotros vamos a hacer".

Los dos intérpretes rancheros tienen años en el medio, éxitos que los respaldan y una carrera bien cimentada.

"Yo hago mi mejor esfuerzo por representar a mi música y a mi país maravilloso en cualquier parte del mundo con mi bandera en todo lo alto, y lo voy a seguir haciendo, porque al final somos intérpretes de muchos años dedicados a un género durante mucho tiempo", comentó Pedro.