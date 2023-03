Paulina Rubio le pide una oportunidad laboral a Thalía

Sin embargo, la forma en que Paulina Rubio ha hecho público este deseo lleva a pensar que las diferencias no quedaron saldadas como todos pensábamos. Es que la "Chica Dorada" prácticamente culpó a la intérprete de "Amor a la mexicana" de haber hecho imposible todo este tiempo un trabajo conjunto para volver a verlas a las dos arriba de un mismo escenario.

Fue en una entrevista reciente que Paulina Rubio hizo referencia a este tema. En ese sentido, la cantante recordó que junto a Alejandra Guzmán llegaron a romper varios récords uniendo sus voces en una exitosa gira. "Creo que los duetos que hemos hecho desde Los Tigres del Norte, con Julieta Venegas, con Miguel Bosé me han ayudado mucho y quiero seguir haciéndolos", indicó.

Pero, además, Paulina Rubio expresó su deseo de "seguir rompiendo esquemas, porque yo no siento que tenga género". Fue así como señaló que es aquí donde le manda un recado directo a la intérprete de "No me acuerdo". "Armemos la gira", le pidió. "Tenemos que quitarnos...yo creo la competencia más vivida del pop ha sido la de Thalía y la mía...pues que ya la dejen hacer la gira", agregó.