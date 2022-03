¿Paulina Rubio sabía de la relación entre Sasha y Luis de Llano?

Hace cuatro años Paulina Rubio dejó entrever que entre sus amigas del medio artístico, habían casos de precocidad.

En esa ocasión se había destapado el hostigamiento sexual perpetrado por el actor Morgan Freeman en contra de 16 mujeres, y el periodista Jorge Ramos cuestionó a "La Chica Dorada" sobre qué había visto en su carrera que inició desde pequeña.

La intérprete de "Mío" dijo que el artístico, como todos los ambientes, tenía cosas buenas y malas.

Ella, hija de la actriz Susana Dosamantes, integró Timbiriche desde los seis años y siempre estuvo protegida por sus padres, al tiempo de luchar por quitarse la etiqueta de ser hija de alguien famoso.

"Ahora que tengo mayoría de edad y que hablo con mis amigas que estaban a lo mejor en el mismo grupo que yo, (pues) cuando éramos menores de edad no te das cuenta de lo que sucedía.

"A lo mejor mis amigas eran mucho más precoz, o tuvieron otra suerte o quizá sus papás no estuvieron tan pendientes de ellas", indicó sin mencionar nombres.

Y recalcó la valentía que ahora tiene una mujer para denunciar o acusar a alguien.

"No puedo contar cosas específicas porque no me gusta, pero mi mamá me dio herramientas para a los 18 años ser independiente, poder acusar y decir a mi no", subrayó.

Paulina Rubio, junto con Sasha, Alix, Mariana, Diego y Benny, integraron la primera versión de Timbiriche, grupo creado a principios de los 80's y en el cual permaneció hasta 1991.

En 2007, durante la gira del adiós, La Pau tuvo una aparición especial en uno de los conciertos.

El martes, su excompañera Sasha reveló que fue abusada desde los 14 años por el productor Luis de Llano. Hasta el momento Rubio no ha emitido postura alguna públicamente.

Secretos en Timbiriche

De Llano era representante y productor de Timbiriche cuando habría ocurrido esta relación.

Sokol dijo en su mensaje de hace dos días que sus padres se opusieron cuando se enteraron, pero que ella mintió y esta se prolongó por años.

"Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", escribió.

También señaló que no piensa hablar más del tema.

Esta semana, en entrevista con el youtuber y autor Yordi Rosado, De Llano dijo que sí existió la relación con Sokol, pero que fue breve.

"Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio", dijo De Llano.

"Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, tener que hablar de ´pobrecita niña´, no es cierto".

De Llano también fue productor de telenovelas como "Agujetas de color de rosa" y "Alcanzar una estrella", de series como "Papá soltero", "Cachún Cachún Ra-Ra" y agrupaciones musicales como Garibaldi, Kabah y Timbiriche, esta última de 1982 a 1994.

Sokol formó parte de Timbiriche desde sus inicios a comienzos de la década de 1980 y ha participado en los reencuentros de la banda. "Yo soy", "11:11", "Tiempo amarillo" y "Por un amor" son algunos de sus álbumes solistas.