Paulina Goto: Su trayectoria en la música y actuación

Ciudad de México.- Al mismo tiempo que consiguió su primer protagónico como actriz en la telenovela "Niña de mi Corazón", Paulina Goto grabó su primer disco, pero ese arranque simultáneo en 2010 no implicó que se desarrollara igual en ambas pasiones.

Mientras que como actriz ha tenido tanto éxito, que estelarizó series como "Madre Solo Hay Dos" y las películas "Entra en mi Vida" y "Veinteañera, Divorciada y Fantástica", no ha presentado tantas canciones como ella quisiera.

LA MÚSICA, SU PRIORIDAD

Por ello, a la regia le pareció importante no aceptar otros papeles actorales para enfocarse en un nuevo álbum, pero el proceso fue tan amplio que no sólo dio como resultado su primer disco en vivo, "Natural", sino también un documental sobre su historia, que se ya se exhibe en hasta el 29 de enero.

"Siento que es mi proyecto más importante hasta este momento. Va a valer la pena porque al final refleja también mi parte más vulnerable y que es la manera en la que uno puede conectar desde un lugar más real.

(Aprendí) a confiar más, siento que me conecté muchísimo con esa Pau chiquita que no se tomaba la vida tan en serio, que soñaba muy grande y al final del día es quien me trajo hasta acá", valoró la cantante de 33 años en entrevista.

FACETA DE ACTRIZ

Para el filme recordó que canta desde pequeña, inspirada por la forma en que su padre tocaba la guitarra, pero después se enfocó en la gimnasia rítmica y más tarde en la conducción televisiva, hasta que a los 17 años se mudó a la Ciudad de México para perseguir sus sueños.

La intérprete de "Llévame Despacio" señaló que en varias ocasiones logró que su faceta como actriz y de cantante fueran de la mano, como al protagonizar el programa Miss XV y después participar en un grupo musical con sus compañeros de reparto, EME15, pero aún le quedaban muchas cosas por decir con su propia voz.

TEMAS MUY PERSONALES

"Todas (las canciones del álbum) son super personales. Aunque es verdad que en los últimos años estaba más enfocada en la parte actoral, la música ha sido siempre parte de mi vida, de mi historia.

"Tengo canciones en este disco que son justo reversiones de temas que me han acompañado de mi primer álbum, de EME15, de las novelas, de las películas, pero también tengo temas inéditos que escribí en este proceso de crear Natural", indicó.

Su disco saldrá el 24 de enero y Goto se alista para salir de gira para presentar sus temas en directo. Su arranque, el 5 de abril en su primer Lunario, la ilusiona, ya que quiere compartir su historia a través de su música.

NUEVA AVENTURA

"´El Barco´ es una de mis favoritas, habla de ese momento donde tocó salir de casa y tomar el riesgo de emprender una nueva aventura. Es de las que más me movió cuando la estaba escribiendo, empezó siendo como una carta para mi mamá de despedida.

Goto presentó su filme este en un cine en el Pedregal, de la CDMX, donde lució sonriente a su paso por una alfombra roja y también dispuesta a tomarse fotos con todos los fans presentes.

Durante su gala estuvo arropada de varios amigos, como Natasha Dupeyron, su coestelar en el programa Miss XV y compañera de EME15, y Hugo Catalán, con quien filmó la película Entra en mi Vida. También asistieron famosos como Bárbara López y Liz Gallardo.