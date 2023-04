Paul Stanley sí fue hospitalizado porque no podía respirar

Paul se indignó por las mentiras publicadas y dejó entrever que podría proceder a demandar a la revista por difamarlo, así que Andrea Legarreta le dijo que ella podría aconsejarlo al respecto, pues la conductora ya ha enfrentado este tipo de problemas legales y ha salido vencedora.

----Paul Stanley sí estuvo delicado de salud

El conductor Paul, explicó el verdadero motivo porque llegó al hospital, y mostró el parte médico, en el que se explica que padeció una hipoxemia severa, es decir, un nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente en las arterias. La hipoxemia es signo de un problema relacionado con la respiración o la circulación, y puede provocar diversos síntomas, como dificultad para respirar.

Paul Stanley relató que tuvo un viaje de más de 17 horas, voló de Europa a México con diversas escalas, pero al llegar a su destino final, la Ciudad de México, comenzó a sentirse muy mal.

"Me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire, y la verdad es que sí me preocupé mucho y a las cinco le dije a Joe (su novia), llévame a urgencias porque esto no es normal no sé qué me vaya a pasar", contó.

Cuando llegó al hospital le dijeron que estaba oxigenando casi en 40%, muy bajo en relación a los niveles normales; un nivel de saturación de oxígeno normal oscila entre el 95 % y el 100 %.