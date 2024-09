A Paul Stanley le gustaría que Mario Bezares gane LCDLF

Pese a que no es su favorito de "La casa de los famosos", Paul Stanley reconoce que Mario Bezares ha jugado bien su estrategia dentro del reality, por lo que considera que es uno de los participantes que merecería ganar el primer lugar.

A pocos días de que se convirtiera en padre de Victoria, Paul fue abordado por medios de comunicación, ya no sólo para conocer su sentir como padre primerizo, sino para cuestionarlo acerca de si ya está listo para encontrarse, frente a frente, con "Mayito", cuando acabe la competencia.

El conductor de "Hoy" no contestó abiertamente a este cuestionamiento y desvió su respuesta, expresando que, más que estar preocupado por el día en que Bezares se presente en el foro del matutino, lo ocupa la cantidad de dinero que piensa cobrar por ser mencionado constantemente por las y los habitantes de la segunda temporada del reality.

"Ya se acerca el final, no he cobrado nada, he sido muy mencionado en esa casa, eso me tiene más preocupado todavía", bromeó.

Más serio, Paul se dijo dichoso por el buen desempeño del team "Mar", pues sus integrantes demostraron que actuar bien trae consecuencias positivas, pues cuentan con el gran apoyo del público.

"La gente que hizo bien en la casa, que son los de 'Mar'´, lo hicieron bien, la neta, no es nada más Arath, también Mario, Gala, Briggitte, Karime... hicieron un gran equipo, la verdad felicidades a todos ellos", expresó.

Dudó un poco antes de decir el nombre de quién es su favorito para que gane la competencia, sin embargo, primero mencionó a Gala y, aunque Bezares fue el último al que señaló, sí lo tomó en cuenta, a diferencia de Agustín Fernández.

"Lo ha hecho bien todo el equipo... no sé, sería un volado ¿eh?, a veces digo Gala, Karime, Briggitte... Arath, Mario también", señaló.

Cuando uno de los reporteros trató de confirmar su respuesta, reiterándole si en verdad apoyaría a "Mayito", Paul reiteró que sí lo haría.

"Sí, claro. Lo han hecho bien, lo han jugado bien, la neta... es un juego muy difícil, que saca lo mejor o peor de ti, puedes entrar muy amado y sales odiado, o entras odiado y sales amando; Arath y Mario se han dedicado a cuidar a las tres niñas de la casa, y eso se agradece", argumentó.