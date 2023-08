Paul McCartney confirma concierto en México

Ciudad de México

Tal como lo anuncia el nombre de su gira Got back (volví, en español), Paul McCartney acaba de confirmar su regreso a México después de seis años de ausencia.

Si bien los rumores de una posible visita a tierras aztecas surgieron la tarde de ayer, luego de que el exBeatle compartiera un breve video en el que puede escucharse una frase de la canción "The back seat of my car", misma en la que hace alusión a la capital mexicana; ahora ya es toda una realidad.

A través de sus redes sociales, Ocesa anunció que Sir Paul ofrecerá un único concierto en el Foro Sol de la CDMX el próximo 19 de noviembre, así que en menos de tres meses podrán estar escuchando éxitos como "Hey Jude" completamente en vivo.