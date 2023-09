Paul McCartney agota boletos en CMDX

Ciudad de México

Los aficionados al pop/rock en México están experimentando un auténtico torbellino de emociones, y la razón es más que evidente. Uno de los íconos indiscutibles de la industria musical está a punto de hacer su regreso triunfal al país. Nos referimos, por supuesto, al legendario Paul McCartney, el exBeatle que promete sacudir la metrópoli con su gira "GOT BACK" el próximo 14 de noviembre (2023) en el Foro Sol.

Hace tan sólo unos días, el intérprete de "Let It Be" dio la noticia mediante sus redes sociales y más tarde fue confirmado por Ocesa. Aunque esto generó inmediatamente un frenesí entre sus seguidores, también ha dado lugar a varias incertidumbres, especialmente en lo que respecta a las distintas modalidades para obtener los boletos.

Si bien las entradas destinadas a la venta preferencial de los seguidores se agotaron en cuestión de horas, es fundamental destacar que en esta primera etapa de preventa no se pusieron a disposición todas las entradas disponibles, ya que quedó pendiente la preventa acordada entre Ticketmaster y Citibanamex para los poseedores de tarjetas de crédito, además de la venta para el público en general.

Tras el caos, este sábado, 2 de septiembre, el cantante alcanzó un éxito arrollador al agotar todas las entradas, logrando un emocionante "sold out" que confirma su arraigo en el corazón de los fans.